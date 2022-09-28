الحكيم يدعو لاستعادة البرلمان لدوره التشريعي والرقابي

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الأربعاء، الى استعادة مجلس النواب لدوره التشريعي والرقابي.



وقال مكتب الحكيم في بيان، إن "السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي مباركا له نيل ثقة مجلس النواب متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة".

وشدد الحكيم على "ضرورة إستعادة مجلس النواب دوره الرقابي والتشريعي وتفعيل عمل اللجان"، داعيا الجميع إلى "تحمل مسؤولياتهم تجاه الأزمة السياسية الحالية وحفظ المصالح العليا للبلاد".