السوداني وأبو الغيط يبحثان مقررات القمة العربية

وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ للتباحث في آخر المستجدات على الساحة العربية، ونتائج ومقررات القمّة العربية الأخيرة التي عقدت في الجزائر".وجرى التأكيد، على "دور العراق الفاعل والحيوي في دعم الاستقرار بالمنطقة".