لمناقشة رخصة الجيل الرابع.. استضافة نيابية لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات

وبحسب وثيقة وردت لـ السومرية نيوز، فقد قررت لجنة النزاهة "استضافة كل من رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، والمدير المفوض لشركة اسياسيل لمناقشة موضوع رخصة الجيل الرابع للهاتف النقال وموضوع الديون التي بذمة شركة اسياسيل".وأوضحت اللجنة، ان "الاستضافة ستكون يوم الإثنين 28/11/2022 الساعية الحادية عشر صباحا".