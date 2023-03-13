حمودي ورشيد يبحثان الانجاز الحكومي للموازنة ومشكلة المياه

وذكر المكتب الاعلامي لحمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "استقبل في مكتبه رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد".وبحث الجانبان، بحسب البيان " الانجاز الحكومي للموازنه ومشكلة المياه وطرق علاجها وشددوا على تمتين العلاقة مع دول الجوار".