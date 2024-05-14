مجلس الوزراء يقر المضي بتحويل "الشعبة الخامسة" إلى مرافق ترفيهية

وذكر بيان لرئاسة الوزراء، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، مجلس الوزراء يقرّ المضيّ بإجراءات إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) في مدينة الكاظمية المقدسة، وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وطبية وخدمات للزائرين، وفق رؤية معمارية متكاملة".جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم.