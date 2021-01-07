تمارين منزلية لتقوية البصر... جرّبوها!

يجلس الكثيرون منا لساعات طويلة أمام شاشة الكومبيوتر كما يتصفّحون الهاتف المحمول باستمرار، وهذا قد يؤثر سلباً في حاسة البصر لديهم.

ولمنع هذا، من المهم الحرص على عدم إجهاد العينين. كذلك من المفيد ممارسة أحد التمارين الذي يمكن أن يسّرع عملية تحسن حالة البصر.

وفي هذه الحالة يجب القيام بهذه الخطوات:



1. يتم تدليك راحتي اليدين بلطف من أجل تدفئتهما.



2. توضع كل منهما على إحدى العينين المغمضتين.



3. يتم تكرار هذه العملية من 6 إلى 7 مرات مرات عدة يومياً.



من الممكن أيضاً ممارسة تمرين تُطلق عليه تسمية تمرين دوران العين:



1. تحريك العينين في اتجاه عقارب الساعة لدقائق عدة.



2 .أخذ قسط من الراحة ثم تكرار الحركة نفسها في عكس اتجاه عقارب الساعة.



3. يؤخذ قسط من الراحة مجدداً ويكرر التمرين 5 مرات.



كذلك من المفيد إغماض العينين لدقائق عدة بين الحين والآخر خلال النهار. 1. يتم تدليك راحتي اليدين بلطف من أجل تدفئتهما.2. توضع كل منهما على إحدى العينين المغمضتين.3. يتم تكرار هذه العملية من 6 إلى 7 مرات مرات عدة يومياً.1. تحريك العينين في اتجاه عقارب الساعة لدقائق عدة.2 .أخذ قسط من الراحة ثم تكرار الحركة نفسها في عكس اتجاه عقارب الساعة.3. يؤخذ قسط من الراحة مجدداً ويكرر التمرين 5 مرات.كذلك من المفيد إغماض العينين لدقائق عدة بين الحين والآخر خلال النهار.

ومن الضروري تناول بعض الفيتامينات والمعادن ومن أبرزها A وC وE إضافة إلى الزنك ومضادات الأكسدة التي تحمي من التنكّس البقعي.

كما من المهم استهلاك أحماض "الأوميغا 3".