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عام 2021... اليكم مواعيد اكتمال القمر!

علم وعالم

2021-02-16 | 04:50
عام 2021... اليكم مواعيد اكتمال القمر!
المصدر:
الجميلة
158 مشاهدة

خلافاً للعام 2020 من الممكن ان تحل اوقات سيكتمل فيها القمر بشكل واضح في العام 2021مع تأثيراتها الفلكية المختلفة. وهذا يمكن ان يشير إلى ان هذا العام قد يشهد الكثير من التقلبات والتغييرات والاحداث غير العادية وغير المتوقعة.

اوقات اكتمال القمر في 2021

هناك عدة اوقات سيكتمل فيها القمر بشكل واضح في 2021 وستفرض تأثيراتها الفلكية على حياة الجماعات والافراد. واللافت أن هذا الاكتمال بدرجات وضوحه المختلفة يمكن ان يحدث مرات عدة اي في تواريخ هي 28 كانون الثاني ، 27 شباط، 28 آذار، 27 نيسان، 26 أيار، 24 حزيران، 24 تموز، 22 آب، 21 أيلول، 20 تشرين الأول، 19 تشرين الثاني و19كانون الأول. لكن من الممكن ان يظهر القمر الكامل بأشكاله الاكثر وضوحاً في شهر نيسان وقد يصل الى الحجم الاكبر في شهر أيار.

القمر في نيسان

يعرف هذا القمر عادة باسم "القمر الكامل الوردي". ومن الممكن ان يدل على احتمال حدوث ظواهر طبيعية كبرى. وهذا يعني انه يرتبط بالعوامل المناخية والجيولوجية. كما انه يدل على امكانية وقوع بعض الاحداث غير المتوقعة اي المفاجئة والتي تترك اثراً كبيراً في مكان حدوثها. ويرتبط هذا القمر ببرج الحمل ويمكن ان يعزز قدرته على المضي قدماً الى الامام وعلى تنفيذ مخططاته من دون الاهتمام بالمعوقات ومع الاصرار على تجاوز العقبات. كما انه يحفز لديه الشعور بالاستقلالية ما يعني عدم التأثر بالأجواء السلبية التي يمكن ان تحيط به في بعض الاحيان والتي يمكن ان تسبب شعوره بالاحباط. ولهذا من الممكن ان يشير هذا القمر الكامل في أبريل إلى بدء مرحلة من الانجازات الكبرى.

القمر في أيار

يسمى في هذه الحالة قمر الزهور الكامل وهو يتزامن مع حلول الربيع في الكثير من البلدان على هذه الأرض. ويرتبط في هذه الحالة بالولادة والفرح والتجدد والانفتاح. وهذا يعني انه من المفيد استغلال الفرص التي تتوفر في هذه المرحلة من اجل تحقيق النجاح والانجازات. كما انه يدل على امكانية حدوث التغييرات المهمة التي تعد بالمزيد من الازدهار والتقدم. ويتصل موعد ظهور القمر الكامل في هذا الشهر ببرج الثور. وهو يشير الى الاستقرار والوفاء والصدق والوضوح. كما انه يتعلق بالثقة بالنفس وبالقدرة على استغلال الطاقات من اجل تحقيق اقصى قدر ممكن من النجاح وان كانت الصعوبات كثيرة.

اوقات اخرى

يمكن ان يكتمل القمر ايضاً بشكل غير واضح في مواعيد اخرى منها في شهري تشرين الثاني وكانون الأول.

تشرين الثاني

يدل هذا على امكانية حدوث بعض التغييرات في حياة الشعوب والافراد. فهذه المرحلة تعلن نهاية الروتين وبدء الانتقال من مرحلة الى اخرى بشكل ايجابي او سلبي. كما انها تشي بالكثير من الاخبار السارة.

كانون الأول

من المهم مع ظهور هذا القمر الميل الى الثبات وعدم القيام بأي خطوة غير مدروسة. فهو قمر الحذر والدقة والبعد عن المغامرة. كما ان ظهوره يعلن ضرورة التحلي بالصبر وعدم اخذ القرارات العاجلة في غير موعدها وفي الوقت غير المناسب لها. فقد تكثر في هذه الحالة الاخطاء والتجاوزات ومن المهم الحرص على تجنب ذلك من اجل عدم المعاناة من الاحباط لمدة طويلة بعد ذلك. ومن الضروري انتظار الفرص المناسبة في اوقات يكتمل فيها القمر بشكل واضح في 2021 مع الانتباه الى تأثيراتها الفلكية.

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