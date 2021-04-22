الم الاصبع الكبير للقدم قد يكون مؤشر لهذا المرض

أفاد أحد الأطباء في روسيا أن الألم الذي يشعر به الشخص في إصبع القدم الكبير يشير بنسبة كبيرة إلى إصابة الشخص بمرض النقرس الذي هو أحد الأشكال الشائعة لالتهاب المفاصل، بحسب ما نشره موقع "ميديك فوريوم" الطبي الروسي.وأوضح الطبيب أنه في حال استيقظ الشخص في منتصف الليل مع الشعور بالألم الشديد في إصبع القدم الكبير، فقد يشير ذلك إلى بداية الإصابة بالنقرس.وأشار الطبيب إلى أن مرض النقرس يؤثر على أي شخص، ولكن الرجال فوق 40 عاما معرضون بشكل أكبر للإصابة بتلك المتلازمة، إذ تترسب بلورات أحادي الصوديوم في أنسجة الجسم مسببة الالتهاب.وأشار الطبيب إلى أن الالتهاب والألم الذي يحدث في إصبع القدم الكبير بسبب تراكم بلورات اليورات في مفصل إصبع القدم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى وضعف ترشيح حمض البوليك وتراكمه في الدم.وهناك العديد من العوامل التي تسهم في تطور مرض النقرس، على سبيل المثال تعاطي الكحول والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البيورين مثل القرنبيط والسبانخ والفطر.لذلك ينصح الطبيب بعدم إهمال الأعراض، وضرورة مراجعة الطبيب في حال الشعور بالألم الشديد في إصبع القدم الكبير لتفادي تطور الحالة وحدوث المخاطر.