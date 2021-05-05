"اللي ما مات من كورونا سيقتله الصاروخ"... #الصاروخ_الصيني يتصدّر الترند في العراق!

تصدر هاشتاغ #الصاروخ_الصيني الترند رقم واحد في العراق والعالم العربي على منصة تويتر، اليوم الاربعاء، بعد انتشار خبر احتمال سقوطه على الأرض في أحد الأيام القادمة، ما اثار رعب سكان العالم أجمع.





وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الخبر بطريقة ساخرة، حيث نشروا فيديوهات وصور وأطلقوا عبارات ساخرة، معتبرين ان الصين باتت مصدر رعب خصوصا بعد انتشار جائحة كورونا منها.

وقال احد رواد مواقع التواصل في تغريدة له على تويتر: "الصين مصممه تبيد البشرية.. اللي ما مات بالفيرروس الصيني سيقتله الصاروخ الصيني".

الصين مصممه تبيد البشرية

اللي ما مات بالفيرروس الصيني

سيقتله الصاروخ الصيني😑 pic.twitter.com/Sjbgv8W6CY — Sofia Hammadi (@SofiHamadi) May 4, 2021

بينما علق آخر بالقول: "اشغلتنا الصين الله يكفينا شرهم .. جابت كورونا وما زال العالم يصارع للوقايه من هذا الوباء .. والآن هالصاروخ اللي وزنه يتعدى 21 طن وفقدت السيطرة عليه وسيقع في أي مكان في العالم." مضيفا: "احد يكلمهم ياجماعة .. طفشنا صارت الصين دولة رعب وشكلهم يستمتعون بإخافة البشر."

اشغلتنا الصين الله يكفينا شرهم ..

جابت كورونا ومازال العالم يصارع للوقايه من هذا الوباء ..

والآن هالصاروخ اللي وزنه يتعدى 21 طن وفقدت السيطرة عليه وسيقع في أي مكان في العالم



احد يكلمهم ياجماعة .. طفشنا

صارت الصين دولة رعب

وشكلهم يستمتعون بإخافة البشر😊#الصاروخ_الصيني pic.twitter.com/e1JQ5ulMWS — ابوخالد / عثمان الحقيل (@NSRAAWE) May 5, 2021

الى ذلك، أعلن احد الحسابات ساخرا أنه خائف جدا ولا يريد العيش في هذا العالم، وأرفق التعليق بصورة كتب عليها ما معناه: أريد العودة الى أحشاء ماما.

واعرب بعض المغردين عن استيائهم مما وصفوه بـ"مصائب الصين"، ونشروا صورا وفيديوهات ساخرة في تغريدات تخطت الـ 26 ألف على تويتر، حيث تظهر خوف الناس. يمكنكم الاطلاع على ابرزها في ما يلي.

#الصاروخ_الصيني #ChineseRocket Is Out Of Control and Could Hit The Earth 🤯 pic.twitter.com/gBO9nUsX5T — مستتر V (@Mstatr) May 5, 2021

يذكر ان موضوع الصاروخ الصيني السائب في الفضاء، اثار الرعب لدى سكان الكرة الارضية، وذلك بعد ان اكدت مراكز ابحاث الفضاء احتمالية سقوطه على الارض وارتطامه باحياء سكنية.

وتوقع المتنبئ الجوي صادق عطيه مرور الصاروخ الفضائي الصيني فوق الاجواء العراقية فجر يوم غد الخميس.