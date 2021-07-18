دراسة تكشف طريقة سهلة لخفض الضغط المرتفع في 5 دقائق

وكشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كولورادو بولدر، أن ممارسة تمارين التنفس تلعب دورًا كبيرًا في السيطرة على ضغط الدم ومنعه من الارتفاع عن الحد الطبيعي، الذي يجب أن يكون أقل من 120‏ / 80 ملم زئبقي، وفقًا لموقع "Mayoclinic".وخلصت الدراسة إلى هذه النتيجة، بعد اختبار تمارين التنفس لمدة 5 دقائق على مدار 6 أيام في الأسبوع، على 18 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 و79 عامًا، من إجمالي 36 حالة مصابة بارتفاع ضغط الدم، أما باقي عينة الدراسة، خضعوا لبرنامج علاج وهمي منخفض المقاومة.وبعد مرور 6 أسابيع، تبين للباحثين أن المجموعة التي قامت بممارسة تمارين التنفس شهدت انخفاضًا ملحوظًا في ضغط الدم الانقباضي، بمقدار 9 نقاط في المتوسط.ووجد الباحثون أن هذا الانخفاض يعادل تأثير أدوية الضغط المرتفع، ويتجاوز النتائج التي يمكن الحصول عليها عند المشي لمدة 30 دقيقة على مدار 5 أيام في الأسبوع.ولاحظ الباحثون أيضًا أن تمارين التنفس ساهمت في تحسين وظيفة الأوعية الدموية لديهم بنسبة 45%، بالإضافة إلى انخفاض معدل الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهما من عوامل خطر التعرض للنوبة القلبية.