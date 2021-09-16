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أطعمة قد تقضي على آلام المفاصل... تناولوها!

علم وعالم

2021-09-16 | 05:02
أطعمة قد تقضي على آلام المفاصل... تناولوها!
المصدر:
Deutsche Welle
714 مشاهدة

تنبع أهمية هذه الأطعمة في أنها تزودنا بالعناصر الغذائية اللازمة من أجل التمكن من تجديد الغضروف في خلايا الجسم والتخلص من الآلام المفصلية. كما تلعب بعض الأطعمة دوراً كبيراً في حرق دهون الجسم وتليين المفاصل.

الحياة التي نحياها وطبيعة الأعمال في حياتنا جعلت من أمراض معينة كابوساً للعديد ممن يصابون بها، ومنها آلام المفاصل، إذ انتشرت خصوصاً لدى كبار السن بسبب الشيخوخة وقلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة. إليكم بعض الاطعمة والعناصر الغذائية التي تساعد على علاج آلام المفاصل وفقاً لنصائح أورتها مجلة "فوكوس" الألمانية وموقع "فيت أوند موبيل" الألماني المختص.

فيتامين B6

يطلق اسم فيتامين B6 على مجموعة من المركبات التي تقوم بنشاط البيريدوكسين الحيويّ، والذي تشمل نظائره الحيويّة، حيث تتحول هذه المركبّات إلى المساعد الإنزيمي النشط الذي يعمل بشكل أساسيّ في تمثيل الأحماض الأمينيّة. ويمكّن هذا الفيتامين أجسادنا من بناء الغضروف العضلي مرة أخرى، لذلك تناوله مهم جداً من أجل مساعدة الجسم على تجديد الخلايا التي يحتاجها. كما يقوم الفيتامين بإفراز مواد معينة تساعد كبار السن والرياضيين وأيضاً من يعانون من سمنة مفرطة أو الذين يتناولون الكثير من اللحوم في تحويل الأحماض الأمينية في الجسم والاستفادة منها، بالإضافة إلى أنه يساعد على عدم الإصابة بفقر الدم.

ويقول الخبراء إن تناول الأغذية التالية مثل الأفوكادو والجوز والبقوليات بأنواعها والحليب والموز يساعد على تزويد الجسم بحاجته من هذا النوع من الفيتامين، ووفقاً لجمعية التغذية الألمانية، فإن الرجال يحتاجون إلى 1.5 مليغرام يومياً من الفيتامين، فيي حين تحتاج النساء إلى 1.2 مليغراماً منه.

الأسماك

يشير الخبراء إلى أن تناول السمك بأنواعه وخاصة الرنجة والسلمون والتونة يحمي من هشاشة العظام، وذلك بعكس من يتناول اللحوم بكثرة. كما أن السمك يوفر للجسم الأحماض الأمينية التي يحتاجها ويقيه من الدهون الضارة في الجسم. ويساعد السلمون على محاربة التهاب المفاصل ويحمي القلب والشرايين من خلال مكافحة تكون الجلطات الدموية وترميم التلف الحاصل في الشرايين ورفع مستويات الكولسترول الجيد وخفض مستوى ضغط الدم.

ويشير العلماء إلى أن الأسماك التي تعيش في المياه الباردة تكون غنية أكثر بالعناصر المفيدة للجسم من الأسماك النهرية، على سبيل المثال، مما يجعل وجبة أسبوعية من الأسماك كافياً لإمداد الجسم بالعناصر التي يحتاجها. كما أن الحمية والرياضة تساعد على تليين المفاصل، وتخفيف الألم.

العناصر المضادة للأكسدة

تعمل العناصر المضادة للأكسدة على منع تشكل المواد الضارة في الجسم. وتتواجد هذه المواد في الخضراوات، إلا أن طبخ الخضراوات في الماء يذيب هذه الفيتامينات ويمنع الجسم من الاستفادة منها. لذلك ينصح بتناول الطعام المحضر على البخار. كما أن العناصر الغذائية الغنية بفيتامين "سي"، الموجود في البرتقال والجريب فروت والفراولة والأناناس والكرنب والبابايا والليمون والقرنبيط واللفت والفاصولياء والكيوي والشمام (البطيخ الأصفر) والقرنبيط والملفوف الأحمر والمانجا يساعد بشكل كبير على التخلص من آلام المفاصل.

أما عنصر السيلينيوم، فقد وجد الأطباء أن إنخفاض مستويات السيلينيوم في الجسم تؤدي الى هشاشة العظام وربما التهاب المفاصل. ومن الأطعمة التي تزودنا بهذا العنصر الهام التونة وسرطان البحر والمحار والجمبري والحبوب الكاملة كالقمح والشوفان.

يشار إلى أن الخبراء يؤكدون أيضاً أن طعام مريض التهاب المفاصل يجب أن يكون مبنياً على أساس الهرم الغذائي الذي يشجع كل شخص سليم على الإكثار من تناول الخضراوات والحبوب وبذور البقول والفواكه والحصول على أقل كميات من الدهون والحلوى في الطعام. ويوفر الطعام المتزن غذائياً ألوان متنوعة من الأغذية ويؤدي إلى الحصول على كميات معتدلة منه.
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