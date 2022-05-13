بريطاني يفوز بـ226 مليون دولار في مسابقة "يانصيب"

وقفز الفائز الجديد بالجائزة إلى أعلى قائمة أغنياء اليانصيب الوطني في بريطانيا، منذ إطلاق "يورو ميليونز" عام 2004.وفاز 14 لاعبا فقط بالجائزة الكبرى بأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، مع فوز حامل الرقم القياسي السابق المجهول بمبلغ 170 مليون جنيه إسترليني في تشرين الأول/أكتوبر 2019.وقالت "بي بي سي"، إن ثروة الفائز الجديد تفوق ثروات عدد من المشاهير في بريطانيا، ومنهم المغنية أديل، التي تبلغ ثروتها 130 مليون جنيه، والملاكم أنتوني جوشوا الذي تبلغ ثروته 115 مليونا، بحسب قائمة صانداي تايمز للأثرياء في بريطانيا.وليس من المعروف بعد من يكون صاحب البطاقة، وهل هو فرد، أم مؤسسة أو هيئة استثمارية، أو نقابة مهنية.وتتشارك بعض الجمعيات التعاونية في شراء عدد من البطاقات، بشكل دوري، في مقابل توزيع الأرباح على الأعضاء.وتنص قوانين المسابقة على حق الفائزين بإعلان هويتهم أو الإبقاء على سريتها، بمجرد تقديم البطاقة الرابحة، وتسلم الجائزة.