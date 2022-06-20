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خطوات بسيطة لتخفيف من رهاب السفر

علم وعالم

2022-06-20 | 06:56
خطوات بسيطة لتخفيف من رهاب السفر
516 مشاهدة

تحبّ زيارة بلدان غير بلدك والتعرف إلى ثقافات وحضارات جديدة لكنّ رهاب السفر أو الخوف من الطيران يمنعك؟

هذه المقالة مخصّصة لإعطائك نصائح  للتخلّص من هذا التوتر قبل السفر وخلاله.

 بدايةً لا بدّ من التشديد على ضرورة أن تعترف بالمشكلة التي تعانيها منها لتتمكّن من مواجهتها والتعامل معها من خلال الخطوات التالية:
إجراء بحث صغير 
إجراء بحث صغير عن موضوع الطيران والسفر لمعرفة ما ينتظرك خلال الرحلة خصوصًا في ما يتعلّق بالمطبات الهوائية وكيفية التأقلم معها.

الوصول باكرًا إلى المطار
وصولك متأخرًا أو حتى في الوقت المناسب سيزيد من توترك وخوفك. لذلك، ننصحك دائمًا بالوصول باكرًا إلى المطار والجلوش وشرب الشاي أو القهوة أو العصير. فذلك قد يشعرك بالهدوء والاسترخاء.

اللهو وتشتيت الانتباه
تشتيت انتباهك عن التفكير بالخوف من الرحلة أهم الطرق الفعالة للاسترخاء. يمكنك مثلًا قراءة كتاب تحبه أو الاستماع إلى الموسيقى.

الرفقة في السفر 
في حال كانت الوحدة في السفر تسبب لكِ القلق وتزيد من التوتر، فمن الأفضل السفر برفقة أحد الأصدقاء أو أفراد العائلة.

تمارين التنفس
إذا غلبك الخوف من الرحلة، كرّر تمرين التنفس مرّات عدّة فهو يساعد على إدخال مزيد من الأوكسيجين إلى الدماغ وبالتالي تخفيف التوتر.

اختيار المقعد المناسب
إذا كنت تخاف من المرتفعات، ننصحك بعد اختيار المقعد الموجود إلى جانب النافذة فذلك سيزيد من خوفك ورهابك.

النوم
بالإضافة إلى أهمية حصولك على قسط كاف من النوم قبل السفر، يمكنك النوم في الطائرة لتسهيل التجربة فهكذا ستشعر أن وقت الرحلة أقصر.

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