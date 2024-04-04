العراق في مرتبة متقدمة بقائمة الدول "الأكثر نفوذًا وتأثيرًا" على العالم

وحل العراق بالمرتبة 49 عالميًا من اصل 194 دولة، فيما جاء بالمرتبة الرابعة عربيًا بعد كل من السعودية التي جاءت بالمرتبة التاسعة عالميًا، ومن ثم الامارات ومصر، وبعدها العراق الذي بلغت نقاطه عالميًا 83 من 100.وفي المرتبة الأولى عالميًا، جاءت الولايات المتحدة الامريكية في العالم لعام 2024، وبعدد نقاط بلغ 95.3 من 100، وبعدها جاءت الصين بعدد نقاط بلغ 95 نقطة من 100.ويتضمن المؤشر القائم على تصورات يشمل أكثر من 320 ألف خبير، مثل السياسيين وقادة الأعمال، ويتم تصنيف الدول على أساس أعلى الدرجات من بين 11 سمة، وهي: القوة العسكرية، والتحالفات الدولية القوية، وقيادة الدولة التي تحظى باحترام كبير، والتجارة الدولية والسفر، والقوة الاقتصادية، وثقافة الدولة، والنفوذ الدبلوماسي، والشتات العالمي، وتأثير وسائل الإعلام، كونها مفيدة للبلدان الأخرى المحتاجة، ومدى ارتباط تلك البلدان ببقية العالم، بحسب مجلة سي وورلد.