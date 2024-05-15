أصابها بإعاقة دائمة.. أمريكية ترفع دعوى ضد استرازينيكا بسبب لقاحها المضاد لكورونا

وقالت المعلمة السابقة بريان دريسن، إنها أصيبت بإعاقة دائمة، بعد مشاركتها في تجربة لقاح الشركة عام 2020، الامر الذي دفعها لمقاضاة الشركة بتهمة انتهاك العقد، حيث أصيبت بحالة عصبية وصفت بانها اعتلال عصبي بعد اللقاح، بحسب صحيفة التيليغراف.ووفقا لاوراق المحكمة، قالت دريسن إنها وقعت اتفاقًا مع الشركة ووعدت فيها "بدفع تكاليف العلاج الطبي لإصابات البحث، بشرط أن تكون التكاليف معقولة، وألا تتسبب في الإصابة بنفسك"، ومع ذلك، قالت إنه عندما شعرت بإحساس شديد بالدبابيس والإبر في جميع أنحاء جسدها بعد وقت قصير من تلقيها اللقاح في نوفمبر 2020، لم تقم الشركة بتغطية تكلفة الرعاية الطبية لها.ونقلت صحيفة "تلغراف" عن دريسن قولها إنها أصبحت غير قادرة على العمل بعد تشخيص إصابتها بالاعتلال العصبي المحيطي، وهي حالة تسبب التنميل والألم بسبب تلف الأعصاب.ورفع أكثر من 50 شخصًا بالفعل دعوى قضائية جماعية ضد "أسترازينيكا" في المملكة المتحدة، في قضية يمكن أن تؤدي إلى دفع تعويضات بملايين الجنيهات الاسترلينية، وطلبت الشركة من الاتحاد الأوروبي سحب الترخيص للقاحها في الدول الأعضاء الأسبوع الماضي.