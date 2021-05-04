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شاهد.. أول ظهور لأنجلينا جولي في أفلام "مارفل"

فن وثقافة

2021-05-04 | 04:31
شاهد.. أول ظهور لأنجلينا جولي في أفلام "مارفل"
المصدر:
sputniknews
312 مشاهدة

كشفت استوديوهات "مارفل" الأمريكية للقصص الهزلية، امس الاثنين، عن أول ظهور للنجمة أنجلينا جولي، في واحد من الأفلام المترقب عرضها في دور العرض السينمائية.

وعرضت ضمن فيديو ترويجي يتضمن جميع مشاريعها السينمائية التي ستطرح للجمهور خلال الفترة المقبلة، لقطات سريعة من فيلم "Eternals"، وهو أول أفلام أنجلينا جولي في عالم "مارفل" السينمائي.

وأعلنت "مارفل" في الفيديو أن فيلم "Eternals" سيعرض في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وتشارك في بطولته الممثلة المكسيكية، سلمى حايك، وهو من إخراج كلوي تشاو، التي حازت على جائزة أوسكار أخيرا عن فيلمها "نومادلاند".




كما تضمن فيديو "مارفل" الترويجي الذي طرحته، امس الاثنين، ويمثل عودتها بقوة للمنافسة في السوق السينمائي بعد ركود لمدة عام نتيجة فيروس "كورونا" المستجد، لقطات من فيلم "Black Widow" من بطولة الممثلة الأمريكية، سكارليت جوهانسون، والذي سيعرض في 9 يوليو/ تموز المقبل، بعد أن تأجل طرحه أكثر من مرة بسبب الوباء العالمي.

وأزاحت "مارفل" الستار كذلك في الفيديو عن الجزء الثاني من فيلم "Black Panther"، من بطولة الممثل الراحل، تشادويك بوسمان، وقالت إنه سيطرح في 8 يوليو 2022، تحت عنوان "Wakanda Forever".

أيضا من أفلام استوديوهات "مارفل" المعروضة خلال العام الحالي الجزء الثالث من أفلام "الرجل العنكبوت" بعنوان "spider-man: No Way Home"، الذي سيطرح في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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