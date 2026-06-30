وزعم استغلال الرئيس الراحل والسيدة لهذه التفاصيل في صراعات سياسية واجتماعية، ما دفع أسرة الفنانة الراحلة والجهات الرسمية للتحرك الفوري.وفي التفاصيل، تقدم المحامي ، الوكيل القانوني عن جيهان وعمرو الدسوقي (أحفاد أم كلثوم)، ببلاغ عاجل إلى المصري ضد الكاتب الصحفي محمد الصباغ، يتهمه فيه بالإساءة المتعمدة لرمز من رموز ونشر شائعات مغرضة تطال سمعة " ".وأكد قنطوش في تصريحات صحفية أن هذا المسلك يشكل انتهاكاً صارخاً لحرمة الموتى، وتطاولاً غير مقبول على قامة فنية وتاريخية مثلت الهوية المصرية والعربية لعقود طويلة.وفي سياق متصل، دخلت الجهات التنظيمية على خط الأزمة بشكل حاسم؛ حيث قررت بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء المسؤول عن الحساب الإلكتروني الذي يحمل اسم "محمد الصباغ" على منصات التواصل الاجتماعي، للتحقيق معه بشأن مخالفة الأكواد الإعلامية ونشر ادعاءات كاذبة ومسيئة بحق الفنانة الراحلة، شملت أيضاً استدعاء مسؤولي حسابات أخرى بتهم مماثلة.وكان الكاتب محمد الصباغ قد فجر موجة عارمة من الجدل عبر صفحته الشخصية على منصة " "، بعدما كتب تدوينة زعم فيها أن الرئيس جمال استغل ما وصفه بـ"مثلية " للسيطرة عليها، وأنه سهل لها تلك الحياة بمنحها قصر إلهامي حسين في منطقة ليكون مقراً لـ"حياتها السرية" على حد تعبيره.كما ادعى وجود صراع خفي بين أم كلثوم وسيدة الأولى السابقة جيهان ، زاعماً أن الأخيرة حاربتها باستغلال نقاط ضعفها واستولت على مشروعها الخيري "الوفاء والأمل"، مما أدى إلى وفاة أم كلثوم "حسرة" وفقاً لمزاعمه.