المحكمة تخلي سبيل الفنان اللبناني فضل شاكر

ويأتي القرار بالتزامن مع تطورات متسارعة في ملف شاكر المرتبط بـ"أحداث معركة عبرا" التي وقعت عام 2013، حيث تواصل جلسات الاستماع إلى الشهود قبل إصدار الحكم النهائي.وخلال الجلسات الماضية، أدلى عدد من الضباط السابقين في بشهاداتهم أمام المحكمة، مؤكدين بحسب إفاداتهم، عدم مشاركة في المواجهات المسلحة التي اندلعت بين أنصار الشيخ والجيش اللبناني في مدينة .وبحسب وسائل إعلام لبنانية، شملت شهادات الضباط العميد ممدوح صعب، والعميد ، والعميد علي شحرور، الذين أوضحوا أن وجود شاكر في المنطقة لم يكن بهدف القتال، وأن المجموعة التي كانت ترافقه كانت مخصصة لحمايته الشخصية فقط، كما نفوا وجود أدلة تثبت تقديمه دعمًا ماليًا أو لوجستيًا لجماعة الأسير.