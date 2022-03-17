سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎

برغم تخصيص المليارات عام 2019 ، المواقع الأثرية في مدينة سامراء تشكو الاهمال ومهددة بالاندثار بسبب الاهمال الحكومي.
تشكو المواقع الأثرية في سامراء الاهمال الحكومي ما يجعلها معرضة للأندثار على الرغم من تخصيص المليارات لها , في وقت كانت هذه المواقع صورا من صور الابداع في الهندسة والاعمار
بالامس سُر من راى واليوم ساء من رأى . تمشينا بين اروقة التأريخ فوجدنا الماضي لايشبه الحاضر آثار كانت تحكي قصصاً عن الهندسة و الاعمار و الابداع لكنها صارت تحكي قصص الجهل والظلام صورت لنا الماضي المزدهر فصورناها تعاني وتشكي الاهمال
عشرون مليار خصصت ثم صرفت عام الفين وتسعة عشر للاهتمام بالمواقع الاثرية في سامراء وانتشالها من واقعها المرير لكن لم يتغير شيئ على ارض الواقع فما زالت اثارنا تعاني الاهمال ولسان حال المواطنين اين تلك المبالغ التي خصصت
تأريخ وحضارة عمرها اكثر من الف عام خيم عليها الاهمال رغم ان المليارات صرفت ولم يتغير شيء.