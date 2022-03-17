سامراء: المواقع الأثرية مهددة بالاندثار‎‎

تشكو المواقع الأثرية في سامراء الاهمال الحكومي ما يجعلها معرضة للأندثار على الرغم من تخصيص المليارات لها , في وقت كانت هذه المواقع صورا من صور الابداع في الهندسة والاعماربالامس سُر من راى واليوم ساء من رأى . تمشينا بين اروقة التأريخ فوجدنا الماضي لايشبه الحاضر آثار كانت تحكي قصصاً عن الهندسة و الاعمار و الابداع لكنها صارت تحكي قصص الجهل والظلام صورت لنا الماضي المزدهر فصورناها تعاني وتشكي الاهمالعشرون مليار خصصت ثم صرفت عام الفين وتسعة عشر للاهتمام بالمواقع الاثرية في سامراء وانتشالها من واقعها المرير لكن لم يتغير شيئ على ارض الواقع فما زالت اثارنا تعاني الاهمال ولسان حال المواطنين اين تلك المبالغ التي خصصتتأريخ وحضارة عمرها اكثر من الف عام خيم عليها الاهمال رغم ان المليارات صرفت ولم يتغير شيء.