طبيب أعصاب: الشطرنج وألعاب التفكير تدعم القدرات الذهنية مع التقدم في العمر

وأوضح تكاتشيوف أن بعض الدراسات رصدت ارتباطاً بين ممارسة ألعاب الطاولة والورق بانتظام والحفاظ على القدرات المعرفية، لكنه حذر من اعتبارها وسيلة مثبتة للوقاية من الخرف أو .وأشار إلى أهمية تنويع الأنشطة، بما يشمل القراءة وتعلم مهارات جديدة والتواصل الاجتماعي والحركة، مؤكداً أن الألعاب التي تتطلب مشاركة ذهنية فاعلة قد تكون أكثر فائدة من الأنشطة القائمة على المشاهدة فقط.