دراسة علمية: التستوستيرون لا يثبت فعاليته في علاج ضبابية الدماغ لدى النساء

وشملت المراجعة، التي أجراها باحثون من (UCL)، خمس دراسات تضمنت 244 امرأة بمتوسط عمر بلغ 57 عاماً، تناولن التستوستيرون أو دواءً وهمياً لفترات تراوحت بين أربعة و26 أسبوعاً، ولم تظهر النتائج تحسناً ملموساً في الذاكرة أو الوظائف الإدراكية لدى النساء اللواتي استخدمن الهرمون.وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، البروفيسورة سبيكتور، إن انتشار الادعاءات بشأن قدرة التستوستيرون على تحسين الذاكرة وعلاج ضبابية الدماغ لا يعني ثبوت فعاليته علمياً، مشددة على الحاجة إلى مزيد من الأبحاث، فيما أوضحت الباحثة المشاركة ألكسندرا فولكنر أن محدودية الأدلة لا تعني بالضرورة انعدام تأثير الهرمون، وإنما تعكس عدم كفاية الدراسات المتاحة للوصول إلى نتيجة حاسمة.وتشير المراجعة إلى أن مستويات التستوستيرون لدى النساء تبدأ بالانخفاض تدريجياً منذ منتصف العشرينيات أو أوائل الثلاثينيات من العمر، وليس بصورة مفاجئة عند بلوغ مرحلة انقطاع الطمث. وفي المقابل، تذكر هيئة البريطانية (NHS) أن استخدام الهرمون على شكل هلام أو كريم قد يساعد بعض النساء على تحسين انخفاض الرغبة الجنسية خلال هذه المرحلة.وفي سياق متصل، يجري باحثون في البريطانية تجربة منفصلة تشمل 400 امرأة، لاختبار ما إذا كانت إضافة التستوستيرون إلى العلاج الهرموني البديل المعتاد تسهم في تخفيف أعراض أخرى لانقطاع الطمث، ومن المقرر أن تستمر التجربة حتى عام 2029، مع التركيز على تأثير الهرمون في الذاكرة والتركيز والنشاط البدني ومستويات الطاقة.