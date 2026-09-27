تحذير طبي من قلة النوم: تهدد القلب وتزيد الوزن

وقالت الطبيبة إن البالغين يحتاجون إلى نحو 8 ساعات من النوم يومياً، مبينة أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يزيد الشهية ويؤثر في عملية التمثيل الغذائي ووظائف الغدة الدرقية.وأضافت أن اضطرابات النوم قد ترتبط كذلك بارتفاع هرمونات التوتر، واضطرابات معرفية وأيضية، وضعف المناعة، فضلاً عن زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض الأمراض المزمنة.