تحذيرات من عاصفة مغناطيسية قد تضرب الأرض

وجاء في تقرير صار عن المختبر:"من المتوقع أن تتأثر الأرض يوم الخميس 24 ايلول الجاري بعاصفة مغناطيسية، هي ثاني عاصفة متوقعة في الخريف، وتتزامن مع فترة الاعتدال الخريفي المنتظرة".وأشار التقرير إلى أن العاصفة سببها انبعاثات البلازما التي نجمت عن الثقب الإكليلي الذي تشكل على الشمس مؤخرا.وكان الخبراء في المختبر قد أشاروا مؤخرا إلى أن الشمس بدأت تستعيد نشاطها بعد فترة من انقطاع التوهجات الشمسية، امتدت ما بين 13 و18 ايلول الجاري، ومنذ 19 الشهر الجاري ظهرت توهجات من الفئة C على سطح الشمس.ونتيجة تشكل الثقوب الإكليلية تحدث توهجات على الشمس، وتؤدي هذه التوهجات إلى عواصف مغناطيسية قد تسبب خللا في أنظمة الطاقة، وتؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات، كما قد تؤثر على عمل أنظمة الاتصالات والملاحة على الأرض، وتقسم شدة العواصف إلى 5 درجات وفقا للاضطرابات التي تحدث في المجال المغناطيسي للأرض، ويتم ترميز شدة العاصفة من G1 (ضعيفة) إلى G5 (قوية جدا).