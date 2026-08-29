دراسة تكشف سبب خطورة التهاب الكبد E أثناء الحمل

وأظهرت الدراسة، التي أجريت على مزارع خلايا وأرانب، أن ارتفاع هرمون اللاكتوجين المشيمي خلال الحمل يحفز إنتاج أنواع معينة من الدهون، ما يوفر بيئة تساعد الفيروس على التكاثر بصورة أكبر.ووجد الباحثون أن زيادة مستويات حمض الأوليك ودهون فوسفاتيديل إيثانولامين ترتبط بتعزيز تكاثر الفيروس، بينما أدى تعطيل المسارات المسؤولة عن إنتاج هذه الدهون إلى انخفاض ملحوظ في تكاثره.ويرتبط التهاب الكبد E خلال الحمل، ولا سيما في الثلث الثالث، بمضاعفات خطيرة قد تشمل الفشل الكبدي ومشكلات لدى الجنين وارتفاع خطر وفاة الأم.وأشار الباحثون إلى أن النتائج قد تفتح الباب أمام تطوير علاجات تستهدف المسارات الدهنية التي يستغلها الفيروس، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسات، خصوصاً على البشر، قبل تطوير علاجات آمنة وفعالة للحوامل.