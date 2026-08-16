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تأثير الاضطرابات النفسية على الجسم.. ما الأوجاع التي قد يسببها الضغط النفسي؟

للنساء فقط

2026-08-16 | 03:03
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
تأثير الاضطرابات النفسية على الجسم.. ما الأوجاع التي قد يسببها الضغط النفسي؟
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قد لا تكون كل الأوجاع التي نشعر بها مرتبطة بمشكلة عضوية واضحة، فالحالة النفسية يمكن أن تترك آثارًا مباشرة على الجسم، خصوصًا عندما يستمر القلق أو التوتر أو الحزن لفترات طويلة. وفي بعض الحالات، قد يظهر الضغط النفسي على شكل صداع، آلام في المعدة، شدّ عضلي أو حتى إرهاق مستمر.

كيف تؤثر الحالة النفسية على الجسم؟

عندما يتعرض الإنسان للتوتر أو القلق، يدخل الجسم في حالة من التأهب ويزداد إفراز هرمونات مرتبطة بالتوتر، مثل الكورتيزول والأدرينالين. وإذا استمرت هذه الحالة لفترة طويلة، فقد تؤثر في النوم والهضم والعضلات والمناعة والطاقة العامة.

ولا يعني ذلك أن الألم "وهمي"، بل إن الألم حقيقي، لكن العامل النفسي قد يكون أحد أسبابه أو العوامل التي تزيد حدته.

1. الصداع وآلام الرأس

يُعد الصداع من أكثر الأعراض المرتبطة بالتوتر النفسي شيوعًا. وقد يظهر على شكل ضغط أو ثقل حول الرأس، مع ألم يمتد أحيانًا إلى الرقبة والكتفين.

كما يمكن أن يؤدي القلق إلى زيادة شد عضلات الرأس والرقبة، ما يزيد الشعور بالألم، خصوصًا مع قلة النوم والإجهاد.

2. ألم الرقبة والكتفين والظهر

عند التوتر، يميل الجسم إلى شد العضلات بشكل لا إرادي، وقد يستمر هذا الشد لساعات طويلة. لذلك قد يشعر الشخص بألم أو تيبس في الرقبة والكتفين أو أسفل الظهر.

وفي حال تكرر التوتر يوميًا، يمكن أن يصبح الشد العضلي مزمنًا ويؤثر في الحركة والراحة.

3. آلام المعدة واضطرابات الهضم

الدماغ والجهاز الهضمي يرتبطان بشكل وثيق، لذلك يمكن للحالة النفسية أن تؤثر في حركة الأمعاء ووظائف الجهاز الهضمي.

وقد يرافق القلق أو الضغط النفسي أعراض مثل:

-ألم أو تقلصات في المعدة.
-الانتفاخ والغازات.
-الغثيان.
-الإسهال أو الإمساك.
-فقدان الشهية أو تغيرها.

وقد تزداد الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون أصلًا من اضطرابات وظيفية في الجهاز الهضمي.

4. ألم الصدر وخفقان القلب

يمكن أن يؤدي القلق ونوبات الهلع إلى تسارع ضربات القلب، والشعور بالخفقان أو ضيق النفس أو الضغط في منطقة الصدر.

لكن من المهم جدًا عدم افتراض أن ألم الصدر سببه نفسي فقط، خصوصًا إذا كان جديدًا أو شديدًا أو مصحوبًا بضيق نفس أو تعرق أو دوخة أو ألم يمتد إلى الذراع أو الفك. في هذه الحالات، يجب طلب التقييم الطبي العاجل.

5. آلام العضلات والمفاصل

الإجهاد النفسي المستمر قد يزيد الإحساس بالألم ويجعل الشخص أكثر حساسية للمثيرات المؤلمة، كما يمكن أن يؤدي شد العضلات وقلة الحركة إلى زيادة الانزعاج الجسدي.

ولهذا قد يشكو بعض الأشخاص خلال فترات التوتر من ألم منتشر أو ثقل في الجسم دون وجود إصابة واضحة.

6. التعب والإرهاق المستمر

قد يشعر الشخص الذي يعيش تحت ضغط نفسي مستمر بأنه يفتقر إلى الطاقة حتى بعد النوم، خاصة إذا كان القلق يؤثر في جودة نومه.

وقد يدخل الجسم في دائرة متعبة: التوتر يسبب اضطراب النوم، وقلة النوم تزيد الإرهاق، والإرهاق يجعل التعامل مع التوتر أكثر صعوبة.

7. الدوخة والشعور بعدم التوازن

القلق الشديد قد يرافقه تنفس سريع أو تغير في نمط التنفس، ما قد يؤدي لدى بعض الأشخاص إلى الشعور بالدوخة أو خفة الرأس أو عدم الثبات.

ومع ذلك، فإن الدوخة لها أسباب طبية عديدة، لذلك لا ينبغي نسبها تلقائيًا إلى الحالة النفسية.

8. اضطرابات النوم

الأرق أو الاستيقاظ المتكرر أو النوم غير المريح قد يكون من أبرز العلامات التي تظهر خلال فترات القلق والضغط النفسي.

ومع استمرار اضطراب النوم، قد تظهر أعراض أخرى مثل الصداع، ضعف التركيز، العصبية والإرهاق.

هل الألم النفسي يعني أن المرض غير حقيقي؟

بالتأكيد لا. فالألم الذي يشعر به الإنسان حقيقي حتى عندما يكون للتوتر أو القلق دور في ظهوره أو زيادته.

لكن المهم هو عدم تجاهل الأسباب العضوية، خصوصًا عندما يكون الألم مستمرًا أو شديدًا أو يتكرر بشكل غير معتاد. لذلك، فإن التقييم الطبي ضروري لاستبعاد الأسباب الجسدية، بالتوازي مع الاهتمام بالصحة النفسية عند الحاجة.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يُنصح باستشارة الطبيب عند ظهور ألم جديد أو شديد أو مستمر، أو عندما يؤثر في الحياة اليومية والنوم والعمل. كما يجب الحصول على تقييم عاجل عند وجود أعراض مقلقة، مثل ألم الصدر الشديد، صعوبة التنفس، فقدان الوعي، ضعف مفاجئ أو أعراض عصبية جديدة.
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