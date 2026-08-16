ما هو الوزن المثالي للحامل؟ دليل زيادة الوزن الصحي خلال الحمل

نعم، زيادة الوزن خلال الحمل أمر طبيعي ومتوقع، إذ يحتاج الجسم إلى دعم نمو الجنين وتكوين المشيمة والسائل الأمنيوسي، إضافةً إلى زيادة حجم الدم والأنسجة استعدادًا للولادة والرضاعة.لكن الزيادة المفرطة أو القليلة جدًا قد تكون مرتبطة بمخاطر صحية، لذلك من الأفضل متابعة الوزن مع الطبيب أو أخصائية التغذية طوال الحمل.في الحمل بطفل واحد، تعتمد الزيادة الموصى بها بشكل أساسي على مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل:إذا كانت المرأة تعاني من نقص الوزن: يُنصح عادةً بزيادة نحو 12.5 إلى 18 كيلوغرامًا.إذا كان وزنها طبيعيًا: الزيادة المناسبة تكون عادةً بين 11.5 و16 كيلوغرامًا.إذا كانت تعاني من زيادة الوزن: يُنصح عادةً بزيادة نحو 7 إلى 11.5 كيلوغرامًا.إذا كانت تعاني من السمنة: تكون الزيادة الموصى بها عادةً بين 5 و9 كيلوغرامات.وتختلف هذه الأرقام في حالات الحمل بتوأم أو أكثر، لذلك تحتاج الحامل إلى تقييم خاص من الطبيب.يمكن حساب مؤشر كتلة الجسم قبل الحمل من خلال قسمة الوزن بالكيلوغرام على مربع الطول بالمتر.فمثلًا، إذا كان وزن المرأة قبل الحمل 60 كيلوغرامًا وطولها 1.65 متر، فإن مؤشر كتلة الجسم يساعد الطبيب على تحديد الفئة المناسبة لها وبالتالي نطاق الزيادة الصحي خلال الحمل.هل من الطبيعي ألا يزيد الوزن في بداية الحمل؟نعم. خلال الأشهر الثلاثة الأولى قد تكون زيادة الوزن بسيطة، وقد لا تزداد بعض النساء وزنًا على الإطلاق، خصوصًا في حال وجود الغثيان والقيء وفقدان الشهية.عادةً تصبح زيادة الوزن أكثر وضوحًا خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل، لكن المعدل يختلف من امرأة إلى أخرى.لا يُنصح باتباع حمية لإنقاص الوزن أثناء الحمل من دون إشراف طبي. فإذا كانت الحامل تعاني من زيادة الوزن أو السمنة قبل الحمل، فقد يوصي الطبيب بزيادة محدودة ومدروسة بدلًا من محاولة خسارة الوزن.أما فقدان الوزن الملحوظ أو المستمر، خصوصًا مع القيء الشديد أو عدم القدرة على تناول الطعام والسوائل، فيستدعي استشارة الطبيب.لا يتعلق الأمر بزيادة كمية الطعام فقط، بل بجودة الغذاء وتوازنه. ومن المهم التركيز على:-الخضروات والفواكه المتنوعة.-الحبوب الكاملة.-مصادر البروتين مثل البيض واللحوم والدجاج والبقوليات.-منتجات الألبان أو البدائل المناسبة.-الدهون الصحية مثل المكسرات والأفوكادو وزيت .-شرب كمية كافية من الماء.-تقليل الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة.كما يُنصح بممارسة النشاط البدني المناسب للحمل إذا لم يكن هناك مانع طبي.ليس بالضرورة. فالزيادة في وزن الحامل لا تعكس وزن الجنين وحده، وإنما تشمل تغيرات عديدة تحدث في الجسم خلال الحمل.لذلك لا يمكن تقييم نمو الجنين اعتمادًا على وزن الأم فقط، بل من خلال متابعة الحمل والفحوصات التي يحددها الطبيب.يُنصح بالتواصل مع الطبيب إذا كانت الزيادة في الوزن سريعة جدًا أو إذا لم تحدث زيادة في الوزن لفترة طويلة، خصوصًا إذا ترافق ذلك مع تورم مفاجئ، صداع شديد، اضطرابات في الرؤية أو أعراض أخرى غير معتادة.