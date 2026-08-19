اختراق محتمل في علاج السرطان يدفع سهم موديرنا للارتفاع

وأظهرت النتائج أن العلاج التجريبي Intismeran autogene، عند استخدامه إلى جانب "كيترودا" من ، نجح في تحقيق الهدف الرئيسي للتجربة بإطالة فترة البقاء دون عودة المرض، إضافة إلى تحقيق الهدف الثانوي المتعلق بالحد من انتشار إلى أماكن بعيدة.وشملت التجربة 1,137 مريضاً من المصابين بسرطان الجلد الميلانيني عالي الخطورة، بعد إزالة الأورام جراحياً.ويعتمد اللقاح على تحليل الطفرات الخاصة بكل ورم وتصميم علاج مخصص يستهدف "المستضدات الجديدة"، بهدف تدريب جهاز المناعة على التعرف إلى الخلايا السرطانية ومهاجمتها.ولم تكشف الشركتان بعد جميع تفاصيل النتائج، على أن تُعرض البيانات الكاملة في مؤتمر طبي لاحق.وأثارت النتائج تفاؤلاً في الأسواق، حيث قفز سهم موديرنا بنحو 50%، فيما ارتفع سهم ميرك بنحو 2%.وكانت نتائج المرحلة الثانية قد أظهرت انخفاض خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 49% عند الجمع بين اللقاح و"كيترودا"، مقارنة بالعلاج وحده.وتختبر الشركتان العلاج في تجارب تستهدف أنواعاً أخرى من السرطان، بينها سرطان الرئة والمثانة والكلى.