دراسة: تراجع القدرة على إدارة المهام اليومية قد يرتبط بارتفاع خطر الوفاة

وشملت الدراسة، التي أجريت في ، 6033 شخصاً بعمر 45 عاماً فأكثر، وتابعت قدرتهم على أداء مهام مثل إعداد الطعام، وغسل الملابس، واستخدام وسائل النقل، وإدارة الأموال وتناول الأدوية.وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين شهدوا تراجعاً متزايداً في قدرتهم على أداء هذه المهام واجهوا خطراً للوفاة يعادل نحو ضعف الخطر لدى المجموعة التي بقيت قيودها منخفضة ومستقرة، بعد احتساب عواملصحية واجتماعية عدة.وخلال المتابعة، توفي 187 من أصل 276 شخصاً في المجموعة التي شهدت تراجعاً متزايداً، مقابل 1067 من أصل 5757 في المجموعة الأخرى.وأشار الباحثون إلى أن أعراض قد تفسر نحو 16% من العلاقة بين تراجع القدرة على أداء المهام اليومية وارتفاع خطر الوفاة.وأكدت الدراسة أنها لا تثبت وجود علاقة سببية مباشرة، إذ قد تسهم عوامل أخرى مثل الخرف والضعف الجسدي وسوء التغذية والعزلة الاجتماعية في تراجع القدرة على أداء المهام وظهور أعراض الاكتئاب.وخلص الباحثون إلى أن ملاحظة الصعوبات المتزايدة في أداء المهام اليومية قد تساعد على اكتشاف المشكلات الصحية أو النفسية مبكراً وتوفير الدعم المناسب.