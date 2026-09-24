صور ثلاثية الأبعاد.. ميتا تختبر مكالمات واتساب جديدة

تستعد لإطلاق تجربة جديدة لمكالمات الفيديو عبر ، تتيح للمستخدم الظهور بصورة رقمية تحاكي ملامحه وتعبيراته بدلاً من بث صورته مباشرة عبر الكاميرا.

وأعلنت الشركة الميزة خلال مؤتمر Meta Connect 2026، على أن يبدأ طرحها التجريبي لمستخدمي نظارات Meta Ray-Ban Display في خلال خريف 2026.

ويحتاج المستخدم إلى تسجيل مقطع قصير عبر تطبيق لإنشاء صورته الرقمية، فيما يعمل نموذج Muse Realtime على محاكاة تعابير الوجه استناداً إلى صوته وطريقة حديثه. وستظهر علامة مائية توضح للطرف الآخر أن الصورة مولدة رقمياً.

كما كشفت ميتا عن نظارات واقع افتراضي جديدة قادرة على إنشاء تمثيل رقمي كامل للجسم، مع إمكانية ظهوره بالحجم الطبيعي داخل المتلقي واستخدام الصوت المكاني، مع دعم خدمات مثل وZoom.

ورغم أن التقنية لا توفر حتى الآن نموذجاً ثلاثي الأبعاد يمكن رؤيته من جميع الزوايا، فإنها تمثل تطوراً عن الصور الرمزية التقليدية التي استخدمتها ميتا سابقاً، فيما يتوقع طرح نظارات الواقع الافتراضي الجديدة في ربيع 2027.