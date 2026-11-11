سلالة جديدة من كورونا تثير الانتباه.. هذه أبرز الأعراض

وأوضح أونيشتشنكو، في تصريح لوكالة «تاس» الروسية، أن السلالة الجديدة تتميز بألم واضح في الحلق، فيما أشارت مختصة الأمراض المعدية إيلينا مالينيكوفا إلى احتمال استمرار الشعور بالوهن لفترة أطول بعد التعافي.وتتشابه أعراض السلالة مع الزكام والالتهابات التنفسية الموسمية، وتشمل ألم الحلق والضعف العام، ما يجعل التمييز بينها وبين الإنفلونزا أمراً صعباً من دون إجراء فحوصات طبية متخصصة.وأفادت العالمية بارتفاع حصة السلالة في عدد من البلدان، بينها وكندا، مع تسجيل إصابات محدودة في أوروبا، مؤكدة استمرار متابعة تطورات انتشارها.وأشار الخبراء إلى أن كبار السن، ولا سيما من تجاوزوا 60 عاماً، يمثلون الفئة الأكثر عرضة للمخاطر، مستبعدين في الوقت الحالي أن تتسبب السلالة في جائحة عالمية جديدة.