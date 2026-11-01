دراسة: جلسة رياضية أسبوعياً قد تساعد في الحفاظ على انخفاض ضغط الدم

الدراسة المنشورة في دورية «BMJ Open Sport & Exercise Medicine»، شملت 100 مشارك بمتوسط عمر 37 عاماً، خضعوا لبرنامج تدريبي استمر أسابيع، ركز على تمارين متساوية القياس، مثل القرفصاء على الحائط وتمارين الثبات «Planks»، التي تنقبض فيها العضلات دون تحريك المفاصل.وأظهرت النتائج أن ضغط الدم انخفض بنحو 9.5 ملم زئبقي بعد أربعة أسابيع من التدريب مقارنة بالمجموعة الضابطة. وخلال الأسابيع الأربعة التالية، حافظ المشاركون الذين واصلوا التمارين مرة أو مرتين أسبوعياً على جزء من هذا الانخفاض، فيما حقق المتدربون ثلاث مرات أسبوعياً أفضل النتائج.ونقل المصدر عن الباحثين أن جلسة واحدة أسبوعياً قد تساعد في الحفاظ على بعض المكاسب الصحية خلال فترات الانشغال، مؤكدين أن تقليل وتيرة التمارين أفضل من التوقف عنها تماماً، لكن الدراسة لا تثبت أن هذا المعدل كافٍ لعلاج ارتفاع ضغط الدم.وتشير النتائج إلى أن الانتظام في ممارسة الرياضة يظل الخيار الأفضل لتحقيق فوائد صحية أكبر.