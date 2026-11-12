مهمة علمية لكشف أسرار الكوكب الأحمر.. ناسا تدفع بمركبتين فضائيتين نحو المريخ

وأعلنت ، في بيان، أن المركبتين أصبحتا على المسار الصحيح للوصول إلى المريخ في 2027، في خطوة تمثل إنجازاً جديداً في تقنيات الملاحة الفضائية، إذ تعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها الوكالة مناورة التحليق بالقرب من الأرض مع تشغيل المحركات لدفع مركبات فضائية باتجاه المريخ.وأوضحت الوكالة أن المركبة الأولى نفذت المناورة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، فيما أكملت المركبة الثانية المناورة بعد يومين، بنجاح، ما أتاح لهما اكتساب الدفع اللازم لمواصلة الرحلة.وتهدف مهمة «إسكابيد» إلى دراسة تفاعل الرياح الشمسية مع البيئة المغناطيسية للمريخ، وفهم العمليات التي تؤثر في الغلاف الجوي للكوكب، بما يوفر معلومات علمية مهمة تساعد في التخطيط لرحلات الاستكشاف البشري المستقبلية.