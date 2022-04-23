نجوم اعتزلوا الفن في بداياتهم

وقالت زيزي إنها قررت الابتعاد عن "أكثر مغريات الدنيا" وهي الشهرة، وذلك تقرباً ممن هو أهم بكثير لتكون "أقرب من ربنا"، حسبما أوضحت في مقطع الفيديو، الأمر الذي جعل البعض يستغربون رغبتها في الاعتزال، خصوصاً أنها لاتزال شابة، وفي أوج نجاحاتها المهنية.وجاء اعتزال المغنية المصرية ليذكرنا ببعض المشاهير الذين اعتزلوا الفن في بداياتهم وأوج نجاحاتهم، إذ لم تكن زيزي عادل الأولى في ذلك، وسبقها العديد ومنهم:أحمد الشريفكان نجم "ستار أكاديمي" أيضاً من بين النجوم الذين أعلنوا اعتزالهم الفني مبكراً وبعد نجاح أغنياته، حيث قرر ترك الفن لأسباب خاصة، حيث قال في تصريحٍ صحافي إنه واجه بعض الظروف العائلية التي كان عليه مراعاتها، والتي دفعته إلى التوقف عن الغناء، واصفاً ما يحدث بالاستراحة الطويلة من الفن.الوسميتغيب الفنان الوسمي عن الساحة الفنية بعد وفاة خاله، حيث اعتزل الغناء لفترة، ليعود بعدها ويقدم الأناشيد الدينية والأغاني التراثية.أمل حجازيوفي خطوة مشابهة لخطى الوسمي، قامت حجازي باعتزال الفن وارتداء الحجاب، لكنها عادت بعدها للظهور وغناء الأغاني الدينية فقط.جيهان نصرأعلنت الفنانة المصرية اعتزالها الفن نهائياً في سن الـ26، وتحديداً في عام 1998، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي، مؤكدةً أن عودتها للفن مُستحيلة، وأنها تفرغت فقط لعائلتها.الفنانة نوراكانت نورا تحقق شهرةً واسعة، لكنها قررت الاعتزال في أوج نشاطها الفني وشبابها وارتداء الحجاب بشكلٍ مفاجئ، وذلك بعدما سمعت إحدى الآيات القرآنية، حسب تصريحٍ للفنانة عفاف شعيب.أدهم النابلسيفاجأ الفنان أدهم النابلسي جمهوره بإعلان اعتزاله الغناء نهائياً في نهاية العام الماضي، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وأعلن فيه اعتزاله الغناء نهائياً، رغبةً في التقرب إلى الله، ولأنه شعر بأن رحلته في عالم الغناء لا تُرضي ربه، وهو القرار الذي أخذ ضجةً كبيرةً حينها، لأنه ترك الشهرة رغم نجاح أغنياته والمشاهدات المليونية التي يحققها على "يوتيوب".