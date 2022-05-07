التعليق الأول من أحمد أبو هشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

وقرر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، تجاهل التعليق المباشر على خبر طلاقه عن ياسمين صبري، برغم توجيه العديد من المتابعين الأسئلة له حول صحة الأمر.وكتب أحمد أبو هشيمة في أول تعليق له بعد الانفصال عن ياسمين صبري مستعيناً بكلمات المناضل الأفريقي نيلسون مانديلا: "أنا لا أخسر أبداً، إما أن أربح أو أن أتعلم".وربط المتابعين بين هذه الكلمات، التي تحمل بين طياتها عناد وكبرياء، وبين انفصال رجل الأعمال عن زوجته النجمة الشهيرة.