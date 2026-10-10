زوجة بطل "راجل وست ستات" تكشف تطورات حالته بعد شائعات وفاته

وكشفت وسام حامد، زوجة الفنان، عن آخر تطورات حالته الصحية، مؤكدةً أن "حالته شهدت تحسناً كبيراً، وأنه تجاوز مرحلة الخطر".راحة لمدة شهرأوضحت حامد أن الفريق الطبي المعالج أوصى بحصوله على راحة تامة في المنزل لمدة شهر كامل، مع تجنب أي مجهود بدني أو ضغوط نفسية، والالتزام بنظام غذائي محدد، إلى جانب إجراء فحوصات وتحاليل طبية أسبوعية لمتابعة استقرار وظائفه الحيوية، حتى يتماثل للشفاء التام.وأعربت زوجة الفنان عن استيائها الشديد من الشائعات التي تلاحق زوجها، مؤكدةً أن الأنباء المتداولة بشأن وفاته عارية تماماً من ، وأن تكرار نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وآخرها قبل ساعات، تسبب في أذى نفسي بالغ له ولأفراد أسرته.وتساءلت عن الهدف من ترويج مثل هذه الأخبار، التي تثير القلق بين أفراد أسرته ومحبيه، في الوقت الذي يواصل فيه التعافي من أزمته الصحية.بداية الأزمة الصحيةتعود تفاصيل الأزمة الصحية إلى الفترة الماضية، عندما تعرض لوعكة مفاجئة أثناء وجوده في مدينة بورسعيد، خلال مشاركته في عرض مسرحيته الجديدة "بوكس العيلة"، التي ينتجها على نفقته الخاصة.وفي البداية، تحامل الفنان على نفسه، معتقداً أن ما تعرض له لا يتجاوز الإجهاد العابر، لكن حالته الصحية تدهورت سريعاً، ما اضطره إلى العودة إلى القاهرة برفقة زوجته.بحسب التفاصيل الواردة بشأن الأزمة، كشفت الفحوصات الطبية عن وجود خلل في بعض وظائفه الحيوية، الأمر الذي استدعى نقله إلى العناية المركزة، حيث خضع للملاحظة الطبية والعلاج على مدار أسبوعين، قبل أن تسمح حالته بمغادرة المستشفى واستكمال فترة التعافي في المنزل.مسيرة فنية متنوعةويُعد سامح حسين من الفنانين الذين جمعوا بين التمثيل والإخراج، إذ شارك في أعمال مسرحية عديدة، كما عمل مساعداً للمخرج لسنوات، قبل أن يحقق انطلاقة واسعة لدى الجمهور عام 2007 من خلال مسلسل "راجل وست ".وكان فيلم "استنساخ"، الذي عُرض عام 2025، من أحدث أعماله السينمائية، فيما ارتبطت أزمته الصحية الأخيرة بمشاركته في مسرحية "بوكس العيلة"، التي عُرضت على عدد من المسارح المصرية.