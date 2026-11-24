وذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن الحريق اندلع بعد منتصف الليل بقليل، داخل مبنى يستخدم لأغراض الصيانة، تبلغ أبعاده نحو 20 في 40 قدما، قبل أن تصل فرق الإطفاء التابعة لمقاطعة لوس أنجلوس وتتمكن من السيطرة عليه خلال وقت قصير.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن مكتب شرطة مقاطعة لوس أنجلوس أن النيران لم تمتد إلى المباني الأخرى داخل العقار، كما لم تسجل أي إصابات، مشيرة إلى أن الحريق يرجح أن يكون عرضيا.ويأتي الحادث في العقار الذي تقدر قيمته بنحو 42 مليون دولار، بعد واقعة حريق سابقة شهدها المنزل عام 2021، عندما اندلعت النيران في قبو المبنى، ما استدعى إجراء أعمال إصلاح وتجديد.ولم يصدر أو زوجته حتى الآن أي تعليق رسمي بشأن الحادث.