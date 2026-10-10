ازمة بسبب فيلم "شمس الزناتي"

وبدأت الأزمة عقب اعتراض المنتج ريمون على غياب اسم شركته وشعارها عن الملصق، مؤكدًا أنها شريك إنتاجي أصيل، وأن استبعادها من المواد الترويجية يمثل، بحسب بيانه، مخالفة لاتفاق الشراكة ومساسًا بحقوقها المالية والأدبية.إجراءات قانونية محتملةأوضح رمسيس أن الخلاف لا يزال منظورًا أمام القضاء، نافيًا صدور حكم يمنح أي طرف حق الانفراد بالفيلم.وكشف أن فريقه القانوني يدرس المطالبة بفرض الحراسة القضائية على المادة المصورة، واتخاذ خطوات لوقف عرض العمل وتوزيعه، إلى جانب تقديم بلاغ بشأن الدعاية المنشورة.وأشار إلى أن السينما منحت الشركة الأخرى مهلة أسبوع لتمكين محاسبي شركته من مراجعة مستندات الإنفاق، وفقًا لما أورده البيان.في المقابل، سبق أن أكد مكتب المحامي أن حقوق الشراكة الإنتاجية تعود إلى شركتي "إيه كي إيه برودكشن" و"باك إيرا برودكشن"، فيما تتولى "الرشيدي فيلم برودكشن" التنفيذ الميداني للعمل.أزمات تلاحق الفيلمتأتي المواجهة الجديدة امتدادًا لسلسلة عقبات واجهت المشروع منذ الإعلان عنه قبل أكثر من ثلاثة أعوام، شملت خلافات إنتاجية وتغييرات في فريق العمل.وشهد الفيلم انتقال مهمة الإخراج من إلى ، فضلًا عن اعتذار عدد من الفنانين، أبرزهم عمر متولي.ويشارك في البطولة وياسمين رئيس وباسم سمرة ومحمد ثروت.ويستعيد العمل عالم فيلم " " الشهير، الذي قدمه عام 1991، في تجربة سينمائية جديدة أثارت ترقب الجمهور، قبل أن تتوالى الأزمات المحيطة بإنتاجها.