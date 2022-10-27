وفاة المخرج العراقي فيصل الياسري

وقالت زوجته الفنانة هند كامل في بيان، "انتقل الى رحمة الله زوجي ( ابو ديار) فيصل الياسري صباح اليوم في (عمّان ) وحوله من أحب ورعى وربى أولاده وسننقل جثمانه الى بغداد مصحوبا بمحبتنا راجين من الله أن يتغمده بواسع رحمته".وأضافت، "سأعُلن لاحقا عن تفاصيل العزاء عندما نصل الى بغداد".