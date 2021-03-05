بالخطوات... اليكم طريقة التسجيل عبر المنصة للحصول على لقاح كورونا

تسعى وزارة الصحة العراقية لتأمين اللقاح المضاد لفيروس كورونا بشكل مجاني لجميع المواطنين، وذلك بحسب الفئات الاكثر حاجة له، وعلى كل من يرغب بالحصول على اللقاح، التسجيل عبر المنصة الالكترونية لحجز جرعة له.

في التالي نستعرض اليكم بالخطوات كيفية التسجيل على المنصة الالكترونية للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

عبر النقر هنا. أولا عليكم الدخول الى المنصة الالكترونية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الصحة المخصص للحجز المسبق للقاح كورونا،

قبل المباشرة بعملية التسجيل عليكم اختيار طريقة التسجيل، ان كانت عبر البطاقة الوطنية الموحدة ام عبر هوية الاحوال المدنية.

ثم عليكم ادخال رقم البطاقة في الاسفل والضغط على "متابعة التسجيل".

ستظهر أمامكم مربعات صغيرة عليكم تعبئتها بالمعلومات المناسبة والضرورية من أجل حجز الجرعة الاولى من اللقاح، كالاسم الثلاثي والعمر والجنس والحالة (عزباء، حامل، مرضع أو غير ذلك). كما انه من المهم ذكر عنوان السكن ورقم الهاتف.

الى ذلك، عليكم اختيار ان كنتم ترغبون التلقيح في مركز صحي أو في المستفى. ثم اختيار المحافظة التي ترغبون التلقيح بها، من خلال الضغط على الزر الاخضر لتفعيل المحافظات.

في مرحلة أخرى، عليكم اختيار محل العمل، في حال كنتم تعملون، والمهنة بالاضافة الى العنوان الوظيفي.

كما عليكم ذكر ان كنتم قد أصبتم سابقا بفيروس كورونا، مع اختيار فترة الاصابة، لان ذلك قد يؤثر على توقيت تلقي الجرعة الاولى من اللقاح. عليكم ايضا ذكر ان كنتم تعانون من امراض مزمنة، مع تحديد نوع المرض من قائمة الاختيارات التي تظهر في اسفل الشاشة.

عند الانتهاء من تعبئة كل هذه المعلومات المطلوبة، اضغط على "متابعة" التي تظهر في اسفل الشاشة.

هنا وقبل حفظ المعلومات، سيظهر أمامكم رقم على ناحية اليمين عليكم كتابته مجددا في المربع الذي بجانبه. (كما يظهر في الصورة التالية)

عند الانتهاء، عليكم الضغط على زر "حفظ المعلومات".

بعدها سيتم ارسال رسالة نصية عبر الهاتف، يتم فيها تحديد موعد تلقي اللقاح.

وبذلك تكونوا قد حجزتم حصتكم من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، للحد من انتشاره.