المكياج الذهبي والبرتقالي موضة خريف 2021.. تعلّمي كيفية تطبيقه

مكياج برتقالي وذهبي ناري للمناسبات

هذا المكياج خيار رائع لمحبات المكياج القوي بالألوان النارية الجريئة، فالبرتقالي القوي يعزز من جمال العين ويسلط الضوء على وجه المرأة، أما الذهبي فيضيء العين ويعزز من جمالها. استخدمي ظل العين البرتقالي، بحيث تمررينه مرات عدة على كامل الجفن العلوي وتحت العين، واجعليه على شكل مثلث خارج العين، مع الحرص على تكثيف اللون. من ثم طبقي ظل العين اللامع المائل الى الأصفر فوق الجفن العلوي من الجهة الداخلية وتحت الحاجبين وعند مدمع العين، وامزجيه مع البرتقالي تحت العين. حددي العين بالكحل الأسود وضعي طبقات من الماسكرا أو استخدمي الرموش الاصطناعية.