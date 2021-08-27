المكياج الذهبي والبرتقالي موضة خريف 2021.. تعلّمي كيفية تطبيقه

غالباً ما تعتمد المرأة الذهبي كلون أساسي في الكثير من أساليب مكياج المناسبات، مع دمجه مع ألوان أخرى نارية تمنحها إطلالة لافتة جداً ومميزة، في مقدمها البرتقالي، فالمكياج البرتقالي والذهبي يجعل إطلالتك أكثر جمالاً وجاذبية، وهو موضة مكياج بالإمكان اعتمادها في كل الفصول خصوصاً في الخريف، كما أنه يلائم مختلف درجات البشرة. وفي هذا المقال، نرصد لك أساليب مكياج برتقالي وذهبي وكيفية تطبيقها، لتواكبي موضة مكياج خريف 2021 بطريقة جريئة وعصرية.
مكياج برتقالي وذهبي ناري للمناسبات
هذا المكياج خيار رائع لمحبات المكياج القوي بالألوان النارية الجريئة، فالبرتقالي القوي يعزز من جمال العين ويسلط الضوء على وجه المرأة، أما الذهبي فيضيء العين ويعزز من جمالها. استخدمي ظل العين البرتقالي، بحيث تمررينه مرات عدة على كامل الجفن العلوي وتحت العين، واجعليه على شكل مثلث خارج العين، مع الحرص على تكثيف اللون. من ثم طبقي ظل العين اللامع المائل الى الأصفر فوق الجفن العلوي من الجهة الداخلية وتحت الحاجبين وعند مدمع العين، وامزجيه مع البرتقالي تحت العين. حددي العين بالكحل الأسود وضعي طبقات من الماسكرا أو استخدمي الرموش الاصطناعية.
مكياج برتقالي وذهبي لامع مع الأيلاينر
مرري ظل العين الذهبي على الجفن المتحرك، وعلى الزاوية الخارجية للعين. وضعي الظل البرتقالي اللامع فوقه، وادمجيه بإتقان مع الذهبي على الجفن المتحرك والجفن الثابت. وباستخدام الظل البرتقالي نفسه، ارسمي خطاً رفيعاً أسفل العينين. بعدها، ارسمي بالأيلاينر الأسود خطاً رفيعاً يمتد من زاوية العين وتزيد سماكته تدريجيًا إلى خارج العين، مع الحرص على أن يكون مائلاً الى الأعلى. حددي داخل العين بالكحل الأسود إذا كنت تمتلكين عينين واسعتين، وبالكحل الأبيض إذا كنت من صاحبات العيون الصغيرة.