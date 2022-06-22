تزوّجت دمية وأنجبت... دمية! (صور)

وأكّدت ميريفون أنها تعيش حياةً زوجيّة سعيدة جدًّا خصوصًا أن مارسيلو لا يتشاجر معها ولا يجادل ويفهمها فقط. لكنّها شكت من أنّه كسول: "لا يعمل على الإطلاق".





وعندما صنعت لها والدتها مارسيلو وقدمته إليها للمرة الأولى، وقعت في حبه: "لقد كان حبًا من النظرة الأولى " مارسيلو زوج عظيم ومخلص، إنه رجل وتحسده جميع النساء".

وإذا كنتم تتساءلون عن دوافع الشابة، فكشفتها بنفسها. إذ اعترفت أنها كانت وحيدةً في طفولتها ولم تكن تذهب إلى حفلات فيها رقص ثنائي لأنها لم تكن تجد شريكًا.وعندما صنعت لها والدتها مارسيلو وقدمته إليها للمرة الأولى، وقعت في حبه: "لقد كان حبًا من النظرة الأولى " مارسيلو زوج عظيم ومخلص، إنه رجل وتحسده جميع النساء".

في حفل زفاف حضره 250 شخصًا، تزوّجت ميريفون روشا مورايس، البالغة من العمر 37 عامًا من دميتها المصنوعة من القماش " مارسيلو ".مهلًا لم ينته الخبر هنا. فهي زعمت أنها حملت واكتسبت وزنًا وأنجبت دمية في ولادة خالية من الألم استغرقت 35 دقيقة فقط على حدّ تعبيرها.