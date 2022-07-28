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عادة استحمام يمكن أن تسبب نوبة قلبية!

منوعات

2022-07-28 | 02:56
Alsumaria Tv
عادة استحمام يمكن أن تسبب نوبة قلبية!
1,938 مشاهدة

تحدث النوبة القلبية عندما لا يحصل جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم. يمكن أن تُسد الشرايين التاجية للقلب فجأة أو يكون تدفق الدم فيها بطيئا للغاية، بسبب تكوين جلطة دموية، ما يقلل من إمداد القلب بالأكسجين، وقد يكون له عواقب وخيمة.

يمكن أن يكون هناك العديد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤدي إلى نوبة قلبية، مثل العمر والتاريخ العائلي وضغط الدم ومستويات الكوليسترول وما إلى ذلك.

بصرف النظر عن هذه العوامل الصحية، يمكن أن تسبب بعض العوامل الخارجية أو المتعلقة بنمط الحياة ضغطا مفاجئا على قلبك، مما يؤدي إلى نوبة مفاجئة.

قد يحدث أحد عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة أثناء الاستحمام، خاصة إذا كنت تستحم بماء بارد، بحسب صحيفة "تايمز أو إنديا".

وفقا لبعض الخبراء، قد يكون التعرض المفاجئ للماء البارد خطيرا، خاصة بالنسبة للأشخاص المصابين بأمراض القلب، حيث يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية أو عدم انتظام ضربات القلب.

يمكن أن يتسبب الماء البارد في صدمة الجسم، مما يتسبب في تقلص الأوعية الدموية في الجلد. هذا يمكن أن يبطئ تدفق الدم في جسمك.

للتعويض عن ذلك، سيبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع ليتمكن من ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة الضغط على الأوعية الدموية.

حتى لو كان شخص ما يتمتع بصحة جيدة أو لائقا أو شابا، يمكن أن يؤدي الماء البارد إلى نوبة قلبية عن طريق التسبب في تضيق الأوعية (شد العضلات حول الأوعية الدموية).

وجدت الأبحاث أن هذا يحدث عادة في الطقس الحار، عندما يكون الناس أكثر حماسا للدخول على الفور في حمام ماء بارد.

تم تحديد هذا الخطر لأول مرة في دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء، والتي أوضحت أن الغمر المفاجئ في الماء البارد يضر بجسمنا.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى سلسلة من الاستجابات القلبية التنفسية العصبية، تسمى استجابة الصدمة الباردة، يمكن أن تؤدي إلى اللهاث وفرط التنفس وضيق التنفس والذعر، ما قد يقود إلى عدم انتظام ضربات القلب، ويؤدي إلى نوبة قلبية.

ما هي أعراض النوبة القلبية؟

من المهم التعرف على النوبة القلبية في الوقت المناسب من أجل الحصول على علاج فوري. تتضمن معظم النوبات القلبية الشعور بعدم الراحة، مثل الألم أو الضغط، في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه. يمكن أن يستمر هذا لأكثر من بضع دقائق أو قد يختفي ويعود. قد يكون هذا مصحوبا بضيق في التنفس.
يعتبر الاندفاع إلى العرق البارد أيضا علامة شائعة للإصابة بأمراض القلب. قد تشعر أيضا بالإرهاق الشديد أو الضعف أو الإغماء. يعد الألم أحد الأعراض الرئيسية للنوبة القلبية، وبصرف النظر عن الصدر، يمكن أن يحدث أيضا في الفك أو الظهر أو الرقبة أو الذراعين أو الكتفين. يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية الغثيان أو القيء.
 
كيفية الاستحمام بحذر؟
من الأفضل البدء بالماء الفاتر أولا ثم الانتقال إلى استخدام الماء البارد. هذا سيعطي جسمك وقتا للتكيف مع التغير في درجة الحرارة لتجنب أي مخاطر.
ما هي فوائد الاستحمام البارد؟
يمكن أن يكون للاستحمام بالماء البارد بعض الفوائد الصحية أيضا. وجدت دراسة مكثفة أجريت على 3000 مشارك من هولندا أن الأشخاص الذين أخذوا دشا باردا يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 29 في المائة لأخذ إجازة من العمل بسبب المرض. اقترحت دراسات أخرى أن هذا قد يكون لأن درجات الحرارة الباردة يمكن أن يكون لها تأثير معزز على المناعة.
تشمل الفوائد الأخرى تقليل الالتهاب في الجسم. يعتقد بعض المهنيين الطبيين أن الاستحمام بالماء البارد قد يزيد من طول العمر ويحسن أيضًا عملية التمثيل الغذائي.

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