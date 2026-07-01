مرض نادر يجبر فتاة على حمل الملح معها دائما

وبعد هذا التشخيص تضطر الفتاة إلى حمل عبوات معها دائما بسبب مرض نادر يؤثر على قلبها ودورتها الدموية.وقد بدأت كاتي ، من ساوثيند، تعاني من أعراض خطيرة في سن 21، عندما أغمي عليها أثناء ممارستها رياضة الجري في الجامعة. اعتقد الأطباء في البداية أنها أصيبت بنوبة قلبية، لكنهم اكتشفوا لاحقا أنها أصيبت بالإغماء الوعائي المبهمي ومتلازمة تسارع معدل ضربات القلب الموضعي الانتصابي.ونتيجة لهذه الحالة، تذبذب معدل ضربات قلبها بشكل حاد (من 60 إلى ما يقارب 200 نبضة في الدقيقة)، وارتفع ضغط دمها بشكل مفاجئ، وحدثت نوبة إغماء، ما اضطرها إلى التوقف مؤقتا عن ممارسة الرياضة. ولاحقا، بعد تركيب جهاز مراقبة القلب، أصيبت بتسمم الدم، ما زاد من تعقيد تعافيها.وحاليا تتبع كاتي، البالغة من العمر 26 عاما، نظاما صارما- تحافظ على ترطيب جسمها بشكل كاف، وتتبع نظاما غذائيا متوازنا، وتتناول الملح بانتظام، ما يساعدها في السيطرة على أعراضها.وتقول موضحة: "أحمل دائما أكياس الملح معي تحسبا لأي ارتعاش قد أشعر به، فهو دليل قاطع على أن الجسم يبذل جهدا أكبر لتنظيم معدل ضربات القلب".وقد تمكنت الفتاة رغم الصعوبات من العودة إلى التدريب وشاركت في نصف هذا العام. وتأمل كاتي أن تساعد قصتها الآخرين على الانتباه أكثر لإشارات أجسامهم وعدم الأعراض المقلقة.