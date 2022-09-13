مخرج سينمائي يطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

ويرغب المُخرج أوغوستو براديلي الذي يملك أيضاً مطعماً في إنتاج هذه المركبة على نطاق صناعي.وكان أول طراز طوّره يضم محرّكاً لا يستهلك الكثير من المحروقات، لكن "كان الاعتماد متواصلاً على الوقود".بعدها استعان ببطاريات كهربائية، وكان طرازه قادراً على بلوغ سرعة أربعين كيلومتراً في الساعة واجتياز مئة كيلومتر يومياً من خلال إعادة الشحن على الطاقة الكهربائية بقوة 110 فولت.