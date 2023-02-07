إنقاذ الطفلة السورية "رغد" من تحت الأنقاض: وجدت عائلتها متوفية بالكامل

سارع رجال الإنقاذ إلى نقل الطفلة السورية رغد إسماعيل إلى بر الأمان من بين أنقاض منزلها الذي انهار بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا فجر لكن معظم أفراد عائلتها لقوا حتفهم ومن ضمنهم والدتها.



وخرجت رغد محمولة بين ذراعي أحد عمال الإنقاذ، دون أن تصاب بأذى من بين الأنقاض في مدينة أعزاز السورية، بحسب رويترز.



وقال قريب لها يتولى رعايتها، إن شقيقها وشقيقتها ووالدتها الحامل لقوا حتفهم، وفي وقت لاحق من اليوم، تناولت رغد، البالغة من العمر 18 شهراً، قطعة خبز وهي تجلس على وسائد على الأرض تحت بطانية، حيث ساعدت مدفأة في حمايتها من برد الشتاء.



وقال قريبها، الذي ذكر أن اسمه أبو حسام، لـ"رويترز": "يمكن يكون في خوف على الأب إنه يكون مكسور ظهره. البنت بخير وزوجته الحامل توفيت، وابنته عمرها خمس سنوات توفيت، وابنه عمره أربع سنوات كمان توفي". وقال قريبها، الذي ذكر أن اسمه أبو حسام، لـ"رويترز": "يمكن يكون في خوف على الأب إنه يكون مكسور ظهره. البنت بخير وزوجته الحامل توفيت، وابنته عمرها خمس سنوات توفيت، وابنه عمره أربع سنوات كمان توفي".



كما قال أبو حسام إنه جرى إنقاذ أسرة أخرى في المبنى، تتكون من أم وثلاثة أطفال. كانت أسرة رغد قد نزحت عن بلدة مورك خلال الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً. كما قال أبو حسام إنه جرى إنقاذ أسرة أخرى في المبنى، تتكون من أم وثلاثة أطفال. كانت أسرة رغد قد نزحت عن بلدة مورك خلال الحرب السورية المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً.