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عادات غذائية سيئة في رمضان علينا تركها.. اليك ابرزها
منوعات
2024-04-03 | 13:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
204 مشاهدة
عاداتنا الغذائية خلال شهر رمضان تلعب دورًا بارزًا في تحديد صحتنا وحيويتنا خلال هذا الشهر المبارك.
من أجل الحفاظ على صحتنا وتعزيز حيويتنا خلال فترة الصيام، قدمت أخصائية التغذية العلاجية، الدكتورة منال علي أحمد، عادات خاطئة قد تؤثر سلبًا على صحتنا خلال رمضان.
العادات السيئة:
1-شرب كمية كبيرة من الماء مرة واحدة سواء خلال الإفطار اوالسحور
2-البدء بالوجبة الرئيسية سريعًا
3-تناول كمية كبيرة من الدهون والتوابل
4- تناول كميات كبيرة من العصائر الرمضانية والمشروبات الغازية
5- عدم تناول وجبة السحور التي تساعد بالحفاظ على مستويات السكر في الدم
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