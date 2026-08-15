علماء يطورون غلافاً يحمي الخلايا المنتجة للأنسولين من جهاز المناعة

وتعتمد التقنية على مادة أطلق عليها الباحثون اسم "المنطقة الشفافة المحاكية بيولوجياً" (BZP)، تُغلف بها جزر لانغرهانس المنتجة للأنسولين، مع الحفاظ على قدرتها على إطلاق الأنسولين داخل الجسم.وأظهرت التجارب على فئران مصابة بالسكري أن الخلايا المغلفة استعادت مستويات السكر إلى المعدلات الصحية خلال أسبوع، واستمر تأثيرها لأكثر من 100 يوم دون الحاجة إلى مثبطات المناعة، مقارنة بالعلاجات التقليدية غير المغلفة التي قد يستمر تأثيرها لفترة أقصر.وتمكن الفريق، بعد ثمان سنوات من التطوير، من إنتاج غلاف لا يتجاوز سمكه 20 ميكرومتراً، أي أرق بكثير من شعرة الإنسان، ويمكنه التكيف مع الخلايا الحية من دون التأثير في وظائفها.ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تمهد مستقبلاً أمام تطوير علاجات خلوية للسكري أكثر أماناً وأقل اعتماداً على مثبطات المناعة، إلا أن التقنية لا تزال في مرحلة البحث والتجارب قبل الانتقال إلى الاستخدام البشري.