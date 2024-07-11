غياب التوافق يبقي الجلسة الاولى لمجلس كركوك مفتوحة لحين حسم المناصب‎

غياب الاتفاق السياسي داخل المجلس تسبب بتأخر انعقاد الجلسة الاولى لساعات بعد اعتراض الاعضاء الكرد على صيغة عقدها بان تكون مغلقة ام مفتوحة لتجري بعد ذلك اجتماعات واتفاق على عقد الجلسة وابقائها مفتوحة لحين التوصل الى اتفاق على حسم المناصب.وبحسب اعضاء في المجلس فإن الدستور منح المجلس مدة شهر لحسم اختيار رئيس المجلس والمحافظ بعد انعقاد اولى الجلسات، في حين يرى اخرون ان انعقاد الجلسة يمكن أن يكون أداة ضاغظة على القوى السياسية للاتفاق مستقبلا بسبب حجم الصراع الكبير على منصب المحافظ.ويرى مراقبون ان حجم الخلافات والصراع على المناصب وعدم طرح شخصيات حتى الان لشغل المناصب خاصة منصب المحافظ قد يتسبب كل ذلك بتأجيل تشكيل الحكومة المحلية فيما وصفوا انعقاد الجلسة بأنه جاء نتيجة مجاملة لرئيس الوزراء الذي دعا لضرورة عقد اولى الجلسات والالتزام بورقة الاتفاق السياسي الموقعة من قبل القوى السياسية.