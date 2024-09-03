مخاطر جديدة تهدد الوضع الاقتصادي والمشاريع الخدمية

الانخفاض العالمي يثير مخاوف من مخاطر اقتصادية تؤثر على الوضع الداخلي

الوضع الاقتصادي مهدد بسبب انخفاض سعر النفط عالمياً، والزام اوبك الدول المنتجة بتخفيض الانتاج. كيف سيؤثر هذا القرار على المشاريع الخدمية؟ التفاصيل في هذا التقرير لصالح الطيب عبر السومرية.