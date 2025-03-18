انتقاد برلماني لتشغيل المستشفيات عبر الشركات التركية: مخالفة قانونية وإهدار للموارد

وقال في تصريح للسومرية نيوز، إن "هذه العقود تساهم في اهدار الطاقات المحلية في تشغيل المنشئات الصحية"، مشيرا الى ان "اتمام عقود هذه الشركات يتم عن طريق المكاتب الاقتصادية للأحزاب ".وتابع، ان "الأجيال القادمة ستكون ضحية للتخبط في منح الاستثناءات والعقود التي تستنزف أموال البلد دون فائدة تذكر".وأضاف، انه "لا يوجد أي سند قانوني لإتمام هذه العقود بظل الكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة".وتظاهر العشرات من أبناء بعد منح عقد تشغيل شركة تركية لمستشفى الامام (ع) بعقد يصل الى 15 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط ، بحسب مصادر مقربة.